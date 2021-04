Tavolo pubblico Cervia On Air sulla trans-medialità

Prosegue il progetto di cittadinanza digitale Cervia On Air, che mira al coinvolgimento della popolazione attraverso un mezzo tradizionale ma innovativo: la radio. Il progetto, con il sostegno della Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 15/2018 e del Comune di Cervia, si sviluppa in un processo partecipativo, rivolto in particolar modo ai giovani. Tale processo ha portato alla decisione di un nome per la nuova web radio di Cervia ed alla discussione di un logo, attraverso votazioni pubbliche rivolte a tutta la cittadinanza cervese.

Per mercoledì 7 aprile alle ore 17.00 è in programma il terzo tavolo di negoziazione dedicato al tema della transmedialità. E’ già stato lanciato sulle pagine del progetto Cervia On Air un sondaggio dedicato ai cittadini di Cervia, che farà da volano ad un tavolo pubblico in diretta via Zoom.

Per partecipare al tavolo, si può contattare il progetto attraverso i social o via mail a scambiamenti@comunecervia.it e si riceverà l’invito. Per maggiori informazioni si può contattare Cervia On Air via social network o chiamando il numero 3382196514.

Il progetto si inserisce nelle attività del sistema Welfare dell’Aggancio e vede impegnata la Cooperativa Sociale Mosaico, soggetto richiedente del contributo, che nel quadro dei servizi alla comunità del Comune di Cervia, coordinerà le attività dei prossimi mesi.