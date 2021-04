Il vicesindaco Fusignani in visita al Gruppo Sapir

Il vicesindaco di Ravenna con delega al porto, Eugenio Fusignani, ha visitato oggi i terminal del Gruppo Sapir accompagnato dai Presidenti di Sapir e TCR, Riccardo Sabadini e Giannantonio Mingozzi e dalla responsabile commerciale di Sapir, Barbara Gelosi.

Fusignani, ha colto l’occasione per congratularsi con i terminalisti che, come tutto il porto di Ravenna, sono riusciti durante la crisi pandemica a mantenere la piena operatività ed efficienza assicurando al contempo le più rigorose misure di sicurezza a garanzia di tutti gli operatori.

Fusignani ha poi accolto come positivo auspicio per il rilancio dei traffici portuali le informazioni fornitegli dai rappresentanti del Gruppo Sapir riguardo l’importante accordo commerciale concluso da Sapir con Vesco per la movimentazione delle argille e i buoni segnali di ripresa della movimentazione container nel primo trimestre dell’anno.