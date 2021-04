Porto di Ravenna: dati in calo nel primo bimestre 2021, ma per marzo si attendono miglioramenti

Autorità Portuale di Ravenna ha reso noti i dati sull’andamento dei traffici nel primo bimestre dell’anno, nel Porto di Ravenna.

I primi due mesi del 2021 hanno registrato una movimentazione complessiva pari a 3.697.510 tonnellate, in calo del 3,4% rispetto lo stesso periodo del 2020; gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 3.114.431 (-4,8%) e a 583.079 (+5,3%) tonnellate.

Il mese di febbraio, in particolare, ha movimentato complessivamente 1.782.241 tonnellate, in calo del 10,3% rispetto al mese di febbraio 2020.

Analizzando le differenti tipologie di merci si vede che nel periodo gennaio-febbraio 2021, rispetto ai primi due mesi dello scorso anno, le merci secche – con una movimentazione pari a 3.051.796 tonnellate – sono calate dell’1,8% e, nell’ambito delle stesse, le merci in container presentano un calo del 4% mentre le merci su rotabili del 5,8%.

I prodotti liquidi – con una movimentazione pari a 645.714 tonnellate – hanno registrato nel 1° bimestre del 2021 una diminuzione del 10% rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente.

Le prime stime per il mese di marzo, tuttavia, prospettano una decisa inversione di tendenza verso l’auspicata ripresa, tale da riportare in positivo il risultato del 1° trimestre 2021 sia nella movimentazione complessiva che in molte categorie (concimi, materiali da costruzione, petroliferi e combustibili).

Per quanto riguarda le categorie merceologiche il mese di febbraio ha registrato un ottima performance sia nei materiali da costruzione, con quasi 420.000 tonnellate movimentate (+32,8%), sia nelle materie prime ceramiche, con circa 370.000 tonnellate movimentate (+ 33%).

Ottimi risultati anche per i semirimorchi con 10.981 pezzi movimentati (+11,4%), di cui 5.665 nel mese di febbraio (+8,3%), e per le vetture, con 2.548 pezzi (+123,5%), di cui 1.576 nel solo mese di febbraio (+99% rispetto lo stesso mese del 2020).

Anche per i contenitori il 1° bimestre del 2021 si chiude in positivo, con 32.547 TEUs (+1,8% sullo stesso periodo 2020), anche se il mese di febbraio (16.766 TEUs) ha registrato un calo del 7,2% rispetto lo stesso mese del 2020, ma le prime stime per il mese di marzo prospettano per i contenitori un’ottima performance, superiore ai 20.000 TEUs, prospettando con la chiusura del 1° bimestre del 2021 il ritorno – se non il superamento – ai volumi del 2019 ante pandemia.

“Si segnala anche la partenza da Ravenna di un treno di coils dallo stabilimento Marcegaglia dal carico “record” in Italia (per il peso trasportato di 2500 tonn e 31 carri), destinato a divenire la modalità ordinaria per DB Cargo Italia, confermando l’importanza della modalità ferroviaria per la competitività dello scalo”, commentano infine da Autorità Portuale.