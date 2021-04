Riolo Terme. Diciassette dei ventidue casi Covid riferiti ad ospiti Cra e 3 operatori

Il Sindaco di Riolo Terme, Alfonso Nicolardi, dichiara che dei 22 nuovi casi rilevati, sono 17 quelli riferiti ad ospiti della struttura e 3 ad operatori. L’Ausl sta fornendo alla struttura tutto il supporto logistico e sanitario necessario, a normalizzare la difficile situazione.

“Al momento, probabilmente anche perché tutti e 20 avevano già effettuato le 2 dosi del vaccino anti-covid, non si registrano situazioni particolarmente critiche” -dichiara Nicolardi, aggiungendo- “Ci uniamo e vogliamo far sentire la vicinanza di tutta la comunità riolese agli ospiti della struttura, a tutti gli operatori ed alle loro famiglie, in questo momento di incertezza e preoccupazione, nella speranza che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.

Gli altri 2 nuovi casi odierni si riferiscono ad 1 persona 20enne ed 1 persona 30enne, entrambe contatti diretti di persone per cui era già stata riscontrata la positività al Covid-19 e che si trovavano in isolamento domiciliare precauzionale, dove proseguono la convalescenza. Oggi non sono state comunicate nuove guarigioni”.