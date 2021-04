Furti di fiori al cimitero di Ravenna

Per l’ennesima volta sabato scorso hanno rubato i fiori dai due loculi della mia famiglia al cimitero di Ravenna. Non riesco a capacitarmi della piccolezza e meschinità di certe persone che per un piccolo valore (costo dei fiori) compiono un’azione così miserevole…

Come si può rubare dentro un cimitero? So bene che non è possibile mettere delle telecamere di sorveglianza ma sarebbe ora di capire chi è che si abbassa a tanto.

Piera Merloni