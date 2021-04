In servizio la nuova pediatra di Casola Valsenio e Riolo Terme: orari e appuntamenti

La dott.ssa Alessandra Rollo è la nuova pediatra di libera scelta nei comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme, in servizio dal 1° aprile del corrente anno. L’ambulatorio della dott.ssa Rollo si trova presso la Casa della Salute di Casola Valsenio, in via Roma 21 ed è disponibile su appuntamento contattando doc.alessandrarollo@gmail.com o per urgenze al numero 3703567075.

Di seguito riportiamo il messaggio di presentazione della dott.ssa Rollo.

“Cari bimbi e cari mamme e papà,

piacere di conoscervi, sono la Dott.ssa Alessandra Rollo, la nuova Pediatra di libera scelta di Casola Valsenio e Riolo Terme. Vivo a Bologna, città che mi ha adottato da un po’ di anni, nella quale mi sono laureata e specializzata in Pediatria. Qui ho conosciuto mio marito ed insieme abbiamo due bimbi bellissimi, Beatrice di quasi 6 anni ed il piccolo Edoardo di 1 anno e mezzo.

Sono molto entusiasta di intraprendere questa nuova avventura nella vostra comunità che si è già dimostrata molto accogliente nei miei confronti. Mi impegnerò affinché si possa stabilire fin da subito un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione e spero un po’ alla volta di conoscervi tutti personalmente. So che negli ultimi mesi si sono susseguiti diversi pediatri “provvisori”, e ci tengo a rassicurarvi che il mio è un incarico definitivo, per cui mi auguro di rimanere con voi a lungo e di accompagnarvi nella crescita dei vostri bimbi.

A partire dal 1° aprile 2021, primo giorno del mio incarico, essendo io la pediatra titolare e non una sostituta come i miei predecessori, i vostri bimbi risultano senza assistenza pediatrica, poiché l’iscrizione come miei pazienti non è automatica come successo in passato. Come sapete, purtroppo, ci troviamo in una condizione di emergenza sanitaria, e rimanere senza assistenza in questo momento rende impossibile qualsiasi tipo di attività medica, dalla prescrizione di farmaci alla programmazione dei tamponi per la ricerca di Sars CoV-2. Vi invito pertanto a recarvi il prima possibile presso lo sportello Cup – nella Casa della Salute, in Via Roma 21 – per procedere alla scelta del Pediatra. Vi lascio i miei riferimenti e alcune regole per l’accesso in ambulatorio, che si trova presso la Casa della salute in via Roma 21.

L’accesso in ambulatorio è consentito solo su appuntamento.



Gli orari di ricevimento sono:

Lunedì – Riolo Terme 10.30 – 13.00

Martedì – Casola Valsenio 14.00 – 17.00

Mercoledì – Riolo Terme 14.00 – 17.00

Giovedì – Casola Valsenio 10.30 – 13.30

Venerdì – Riolo Terme 10.30 – 13.30.



Per le urgenze chiamare al num. 3703567075, se non posso rispondere vi ricontatterò al più presto. Per programmare una visita non urgente o per richiedere delle impegnative, potete contattarmi allo stesso numero con un messaggino o con whatsapp, oppure attraverso una email al seguente indirizzo doc.alessandrarollo@gmail.com, e vi richiamerò per fissare l’appuntamento.

Dr.ssa Alessandra Rollo”

LINK al Modulo per la richiesta di iscrizione nell’elenco degli assistiti e la scelta del medico per conto di un minore: https://www.auslromagna.it/documenti/allegati/schede/13/20190521/MR_PA_160_01__modulo_per_scelta_pls_minori.pdf