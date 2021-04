Priorità alla Scuola organizza nuove proteste in diverse città, tra cui Faenza

Dopo le mobilitazioni del mondo della scuola organizzate da studenti, insegnanti e genitori da un anno sul territorio nazionale per chiedere la riapertura di tutte le scuole in presenza, sicurezza e continuità, oggi, martedì 6 aprile, alla Camera sarà presentata la prima mozione per discutere della prolungata chiusura delle scuole. Priorità alla Scuola chiede “un voto trasversale di tutti i partiti dell’arco costituzionale a favore della mozione nella speranza che il Presidente del Consiglio e il Governo prestino finalmente ascolto a questa delicata questione, che mette gravemente in crisi il benessere psicofisico di milioni di bambini e ragazzi. Non è possibile, infatti, riaprire solo le scuole fino alla prima media: è urgente programmare la riapertura di tutte le scuole, anche per i ragazzi delle classi seconde e terze delle secondarie di primo grado e delle superiori. Per questo motivo oggi centinaia di mail di genitori, studenti e insegnanti scriveranno ai capigruppo dei partiti alla Camera (Crippa, Boschi, Fornaro, Lollobrigida, Molinari, Occhiuto, Serracchiani, Schullian) per chiedere di votare a favore della mozione che chiede la riapertura di tutte le scuole.”

Il comitato Priorità alla Scuola, inoltre, ha chiesto audizione alla VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera e alla VII Commissione permanente (Istruzione pubblica, Beni culturali) del Senato. Domani, mercoledì 7 aprile, primo giorno di scuola dopo le vacanze pasquali, riprendono le mobilitazioni di protesta davanti alle scuole per chiedere la riapertura di tutti gli istituiti scolastici, in presenza, sicurezza e continuità, in diverse città, tra cui Faenza. Dal 7 aprile alla riapertura delle scuole, dalle 10 alle 13 lezioni in presenza e in Dad a Faenza di docenti del Liceo Torricelli-Ballardini in Piazza Nenni.

Infine, sabato 10 aprile Priorità alla Scuola aderisce alla giornata di mobilitazioni organizzata dalla Società della Cura.