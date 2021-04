Agricoltura. Morrone (Lega): risorse per imprese colpite dalle gelate in E-R, territorio in ginocchio

“Siamo fortemente preoccupati per gli ingenti danni che, dopo gli episodi dell’anno scorso, le gelate stanno procurando all’agricoltura del nostro territorio. Per tale ragione abbiamo chiesto, attraverso un’interrogazione al ministro dell’Agricoltura, di estendere al 2021 gli interventi economici previsti dal dl Rilancio, incrementando quindi il Fondo di solidarietà nazionale per risarcire le imprese danneggiate” È quanto afferma in una nota il deputato della Lega Jacopo Morrone, segretario di Lega Romagna.

“Come ci informano le associazioni di categoria, le gelate dell’anno scorso in alcune zone hanno colpito il raccolto fino al 100%, è necessario correre ai ripari da subito, tenendo conto dei cambiamenti climatici e prevedendo per questo misure strutturali, come la riforma del sistema assicurativo agricolo per garantire un vantaggio per gli agricoltori al verificasi di questi eventi” prosegue Morrone.

“Il fenomeno delle gelate è un grave danno per l’economia dell’Emilia- Romagna e per tale ragione ci siamo attivati per un anno intero, attraverso numerose iniziative parlamentari, per chiedere risarcimenti a favore delle imprese colpite. Alla luce di sostegni insufficienti da parte del governo Conte bis e di risposte inconsistenti da parte della giunta Bonaccini alla nostra richiesta di stanziare contributi a fondo perduto, anticipando i pagamenti della PAC, abbiamo portato ancora una volta in Parlamento le istanze di un’agricoltura in ginocchio e auspichiamo che si passi finalmente ai fatti”conclude il deputato della Lega.