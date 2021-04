Faenza. Prorogati al 12 aprile i termini per presentare le domande ai nidi

La dirigente del Settore Servizi educativi e infanzia, viste, nei giorni scorsi, alcune difficoltà di accesso al sistema informatico da parte delle famiglie, unica modalità per presentare la domanda, ha firmato oggi la determina che proroga al 12 aprile i termini di apertura del bando per l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e ai posti convenzionati con il Comune di Faenza per l’anno scolastico 2021/2022.

La disposizione verrà pubblicata anche sul sito internet del Comune di Faenza e in quello dell’Unione della Romagna Faentina.