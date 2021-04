Russi lotta all’illegalità anche attraverso nuovi sistemi informatici

È stato concluso con successo il progetto denominato “Attivazione di strumenti informatici per l’osservazione dei fenomeni di interesse ai fini della promozione della legalità nel territorio del Comune di Russi” cofinanziato da un Accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli obiettivi previsti dall’articolo 7 Legge regionale 18/2016.

Scopo principale del progetto era la creazione di uno strumento cognitivo per poter supportare l’Amministrazione Comunale nella creazione e gestione di un programma di azioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e l’attivazione di un sistema di gestione/analisi dei dati (SIT) già collaudato con successo in altre realtà comunali.

Come previsto, infatti, è stato implementato uno “Studio di fattibilità per la promozione di azioni di contrasto alla criminalità e la promozione della legalità”, che potete consultare sul sito web del Comune di Russi www.comune.russi.ra.it, e un Sistema Informativo Territoriale integrato in grado di fornire agli operatori uno strumento completo di gestione e controllo del territorio. Il sistema è in grado di unire ed integrare in un’unica piattaforma di consultazione tutte le informazioni elaborate dagli uffici e dalle agenzie sovra comunali.