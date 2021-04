Charles Michel doveva dare uno schiaffo morale a un dittatore, semplicemente alzandosi… ma non l’ha fatto

Ieri in Turchia durante una visita ufficiale Erdogan ci ha sfidati tutti lasciando in piedi Ursula von der Lyen non dandole il posto che le spettava di diritto. Ma la cosa più incredibile è stata la reazione di Charles Michel inebetito sulla poltrona! In quel momento stava rappresentando tutta Europa – uomini e donne – e ha perso l’occasione per fare la cosa giusta e dare uno schiaffo morale a un dittatore, semplicemente alzandosi. Vergogna!

Gaia