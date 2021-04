Concerto del Primo Maggio a Roma: tra gli artisti che passano le pre-selezioni anche il cervese Djomi

Cresce l’attesa per il Concerto del Primo Maggio a Roma, l’immancabile appuntamento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2. Come ogni anno è il contest dedicato ai nuovi artisti, 1MNEXT, a fare da apripista all’evento.

La direzione artistica del Concerto del Primo Maggio ha pre-selezionato 50 giovani artisti che da domani, venerdì 9 aprile e fino al 17 aprile, potranno essere votati sul sito web 1mnext.primomaggio.net: tra loro c’è anche il cervese Djomi.

Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello di una Giuria di Qualità composta da addetti ai lavori di provata competenza: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Federica Ceppa (Milano Music Week), Federico Durante (Billboard), Elena Palmieri (Rockol) e Lucia Stacchiotti (iCompany). La Giuria popolare web inciderà per il 25% della valutazione finale e la Giuria di Qualità avrà invece peso pari al 75%.

Il 19 aprile verranno pubblicati i voti della Giuria di Qualità e saranno ufficialmente annunciati i nomi di almeno 10 Artisti finalisti che si sfideranno nella serata finale del 22 aprile. Saranno 3 gli artisti vincitori di 1MNEXT che, scelti dalla Giuria di Qualità, verranno poi invitati a esibirsi durante il Concertone 2021. Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone.

Vincitori assoluti delle precedenti edizioni del Contest sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018), I Tristi (2019) e Nervi (2020).