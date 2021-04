Ravenna Yacht Experience chiarisce ai nostri lettori: nessun costo sarà a carico della Pubblica amministrazione

Spett.le Redazione di Ravennanotizie, con riferimento ad alcuni commenti da parte dei vostri lettori all’articolo https://www.ravennanotizie.it/cronaca/2021/04/03/ravenna-yacht-experience-yacht-e-superyacht-potranno-approdare-alla-banchine-della-darsena/ si desidera precisare che il servizio di transito nel Canale Candiano, apertura e chiusura del ponte mobile ed ormeggio presso le banchine della Darsena nel contesto del progetto “Ravenna Yacht Experience” sarà totalmente a carico dei clienti sulla base delle tariffe applicate dai prestatori di servizi.

Sono stati inoltre individuati specifici orari per l’apertura del ponte mobile e per l’attracco dei natanti al fine di non arrecare disagi ai cittadini. Si desidera sottolineare che nessun costo per i servizi prestati ai clienti sarà a carico della Pubblica amministrazione, trattandosi di un’iniziativa imprenditoriale privata. Si ringrazia per la pubblicazione e si porgono distinti saluti.

Ravenna Yacht Experience