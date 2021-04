Roxity Ravenna Rock lancia i propri musicisti in un nuovo programma radiofonico

Dal 5 Aprile il collettivo di Ravenna Rock che come noto è confluito nel progetto nazionale denominato Roxity, proporrà in un nuovo format radiofonico denominato Overthewall, un artista della scena musicale underground della propria scuderia, che verrà inserito settimanalmente in una scaletta, questa settimana è il turno della formazione hardrock i Blackorchestra.

Di seguito le info per collegarvi via web: – ore 19:30 www.radioarcadianetwork.net; – ore 21:00 www.radiolanciano.it; – ore 23:00 www.radiomusictrento.it.