ALICE IN WONDERLAND / Il Marco Maio Maiolini show a Cinque Stelle e la disputa per la sfida a de Pascale

Bentornati cari amici a amiche a questa nuova puntata di Alice in Wonderland.

Parto questa settimana con il Marco “Maio” Maiolini show. Silvia Piccinini, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle ha dato la sua “benedizione” insieme al Maio, consigliere comunale, per avviare le prove tecniche di alleanza col PD in vista delle prossime amministrative. L’uscita dal limbo del M5S e l’idea di una possibile alleanza ha fatto schizzare il “rosikometro” degli ex compagni di partito del Maio alle stelle. Qualcuno – come i bravi del Manzoni – ha addirittura detto “questo matrimonio non s’ha da fare” e ha vivamente sconsigliato a de Pascale di intavolare qualsivoglia dialogo, perché i Cinque Stelle sarebbero dei “poltronari”. Il Sindaco dopo questo avvertimento pare abbia detto “ah, aspetta che mo’ me lo segno”. Ma non credo proprio farà come don Abbondio. Anche se – guarda te la coincidenza – anche qui c’è un’epidemia fra i piedi.

E insomma, che dire… Marco Maio Maiolini, zitto e buono (come il titolo della canzone che ha vinto Sanremo), senza fare rumore, è arrivato a portarsi a casa l’eredità politica (e chissà, forse anche il simbolo) del Movimento 5 Stelle ravennate, che in questi anni si è letteralmente spappolato con uscite di scena, litigi, proliferare di meet up più o meno ufficiali… Chi dava vita a liste parallele, chi a liste civiche per poi dimettersi e lasciare il posto a chi ora si candida per correre come sindaco no vax, chi mandava pec divinatorie, chi diventava pizzarottiano, poi bonacciniano candidandosi alle regionali ma non facendo, a dir la verità, un gran figurone. C’era chi usciva sempre a riveder le stelle… ma non le trovava mai.

Adesso finalmente le rivede Maio il paziente, Maio il tessitore: una, due, tre, quattro e cinque! Ecco, mentre i nostri personaggi in cerca d’autore “facevano le fiche” come direbbe il buon Matteo Cavezzali, il Maio lavorava a testa bassa in consiglio comunale e ora, come nell’ultima scena di Ufficiale e Gentiluomo me lo immagino entrare nel meet up e afferrare il simbolo dei Cinque Stelle portandolo via in braccio, con la colonna sonora del film in sottofondo. E non contento lancia anche il progetto “La piazza delle idee”, definito luogo di incontro e di confronto, per ora solo virtuale. Già me lo vedo affacciarsi da Palazzo Merlato e salutare i suoi ex compagni di movimento che nel frattempo saranno al massimo a fare merenda da Alice pizza, aspettando invano Pizzarotti, che però non verrà perché sicuramente quel giorno avrà judo.

Altra notizia bomba della settimana riguarda il candidato sindaco del centro destra: Jacopo Morrone ha sponsorizzato la figura dell’albergatore Filippo Donati, gestore dell’Hotel Diana, presidente Assohotel regionale, ma Alberto Ancarani è intervenuto a gamba tesa, ponendo il veto di Forza Italia, perché ritiene che la sua candidatura sia divisiva. Anche Ancarani infatti vorrebbe fare il candidato Sindaco del suo schieramento, come è risaputo. E probabilmente ritiene di essere più adatto e meno divisivo. Come finirà? Entrambe le candidature finiranno per bruciarsi e spunterà un terzo nome? O una delle due candidature in campo finirà per prevalere sull’altra? Per il momento l’unico a gongolare è de Pascale che da quando frequenta spesso Roma deve avere tirato su qualche insegnamento dagli antichi conquistatori del mondo: perlomeno un bel “divide et impera”.

Per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo venerdì! Incrociamo le dita perché dalla prossima settimana potremmo tornare arancioni… mentre la Tomba di Dante si è illuminata di rosa perché tra un mese esatto sarà tappa del giro d’Italia. Ma che c’azzecca la bicicletta con Dante poi?

Buon Week End!