Campagna vaccinale senza soste. Pala de Andrè aperto anche la sera, quasi 2500 le dosi somministrate ieri nel ravennate

Nella sola giornata di ieri sono state 7.053 le dosi di vaccino somministrate in Ausl Romagna. Una cifra record, spiegano dall’Ausl, resa possibile anche grazie alle aperture serali programmate nei quattro Centri vaccinali provinciali (Ravenna-Pala de Andrè e Rimini, Cesena e Forlì nella Fiera) che hanno coinvolto le categorie sanitarie, iscritte agli Ordini professionali già presenti nelle liste, e alle sedute straordinarie ad accesso libero dedicate al personale dipendente dell’Ausl.

Il dettaglio dei singoli territori:

Nel ravennate le dosi somministrate ieri sono state 2.486 così suddivise: 1.364 Fiera di Ravenna, 150 sede vaccinale di S. Pietro in Vincoli; 168 sede vaccinale Lugo; 168 sede vaccinale Faenza; 194 sede vaccinale Cervia; 199 sede vaccinale Castel Bolognese; 199 sede vaccinale Alfonsine; 44 a domicilio.

Nel forlivese le dosi somministrate ieri sono state 1.303 cosi suddivise: 895 Fiera Forlì, 94 sede vaccinale Rocca S. Casciano, 270 Sede vaccinale Modigliana; 44 a domicilio.

Nel cesenate le dosi somministrate ieri sono state 1.435 cosi suddivise: 851 Fiera di Cesena; 240 Sede vaccinale Savignano,; 156 Sede vaccinale Cesenatico; 144 Sede vaccinale Mercato Saraceno;44 a domicilio.

Nel riminese le dosi somministrate ieri sono state 1.829 cosi suddivise: 1.079 Fiera di Rimini; 233 sede vaccinale Cattolica; 156 sede vaccinale Morciano; 150 sede vaccinale S.Arcangelo; 145 sede vaccinale Riccione; 33 a domicilio; 33 Cra.

La campagna vaccinale dunque prosegue senza soste. L’Ausl Romagna sta già provvedendo a riorganizzare l’attività vaccinale in relazioni alle attuali disponibilità di vaccini e alle nuove disposizioni circa l’utilizzo del vaccino Astrazeneca. A ieri, giovedì 8 aprile, le dosi somministrate in Romagna agli over 80 erano 97.868 cosi suddivise: Cesena 17.190, Forlì 16.924, Ravenna 38.534, Rimini 25.220.

Ammontano invece a 3.434 le dosi di vaccino somministrate a ieri alle Forze di Polizia e Forze dell’Ordine: 487 a Cesena, 746 a Forlì, 1246 a Ravenna e 955 a Rimini.

Mentre i soggetti vulnerabili per patologia vaccinati a ieri erano 19.886: 3.831 a Cesena, 3.877 a Forlì, 6.453 a Ravenna e 5.725 a Rimini.

Infine, sempre a ieri, le dosi somministrate dai Medici di Medicina Generale sono state 16.335 così suddivise: 5.638 nel territorio ravennate, 2.695 nel territorio forlivese, 2.984 nel territorio cesenate, 4.250 nel territorio riminese e 768 a residenti fuori Ausl.