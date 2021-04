“Formare chi cura”. A Cervia un corso di formazione per Assistenti famigliari

L’Amministrazione comunale di Cervia, in collaborazione con la Cooperativa Libra, intende rispondere in modo adeguato ai bisogni delle persone fragili e delle loro famiglie, fornendo l’opportunità formativa e strumenti di informazione e orientamento per il miglioramento delle competenze di assistenti famigliari.

Il corso è gratuito e si rivolge a tutti coloro che vogliono acquisire competenze riguardanti le tecniche e le metodologie per assistere persone anziane e disabili.

Sono previsti otto incontri nei mesi di maggio e giugno e le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile con un numero massimo di 12 partecipanti.

A conclusione del corso, è previsto un test finale con rilascio di attestato di partecipazione. L’attestato dà diritto all’iscrizione alla banca dati già esistente dello “Sportello Sociale della non autosufficienza” a disposizione dei cittadini interessati.

Per informazioni e iscrizione: lomonacoi@comunecervia.it ; tel. 0544979293

L’assessore ai servizi alla persona e alla comunità Bianca Maria Manzi ha dichiarato: “L’amministrazione comunale da anni si è interessata allo sviluppo di un modello di assistenza domiciliare per contrastare la fragilità degli anziani soli e per formare chi si occupa della loro cura. In questo periodo, abbiamo visto quanto sia importante potenziare le prestazioni sociosanitarie e riteniamo sia importante fornire gli strumenti utili a migliorare le competenze di chi vuole occuparsi o già si occupa di assistenza domiciliare.”