Tre incontri per riscoprire la storia di Cervia sulla pagina Facebook della Biblioteca

La Biblioteca e l’Archivio storico comunale di Cervia organizzano tre incontri per raccontare la storia di Cervia; a partire dall’organizzazione dal territorio in età romana, passando per le tracce dell’antica Ficocle, la fondazione di Cervia nuova, fino ad arrivare alla nascita del turismo.

Gli incontri si rivolgono ad un pubblico di curiosi e appassionati che vogliono ripercorrere le tappe della storia locale, per un “ripasso” o per conoscere aneddoti o curiosità: perché c’è sempre qualcosa da scoprire o da riscoprire. A ripercorrere le tappe dello sviluppo del territorio saranno Jacopo Rossi, giovane storico cervese e Cristina Poni, archivista e storica.

Il primo incontro, lunedì 12 aprile, avrà come tema il territorio in età romana e nell’alto Medioevo, con le testimonianze storiche dell’antica Ficocle. Introdurrà l’incontro l’assessore alla Cultura Cesare Zavatta.

La rassegna proseguirà lunedì 19: il tema in questo caso sarà lo sviluppo e la decadenza della vecchia Cervia, che portarono alla decisione di spostare l’abitato nella nuova sede in cui si trova attualmente.

Infine nell’ultimo appuntamento, lunedì 26 aprile, si parlerà dell’età contemporanea, con il passaggio dall’economia basata sul sale fino alla modernizzazione del Novecento e al boom dell’industria turistica.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca.

Per informazioni: biblioteca@comunecervia.it; 0544979384.