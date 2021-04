Tre piloti ravennati al primo round del Porsche Club GT al Mugello

Il 10-11 aprile scatta in diretta tv la seconda edizione dell’adrenalinico monomarca con protagonisti delle sfide sul giro più veloce ben 52 iscritti, tra i quali tanti contendenti dalla regione, con in testa il ravennate Manetti campione in carica in Sparco GT e imodenesi Luca e Nicola Pastorelli. Le gare domenica alle 9.00, 13.10 e 15.45 su Ms Motor Tv (canale Sky 813) e sui canali web ufficiali

Il Porsche Club GT riaccende i motori con il “pienone” di 52 iscritti. Al Mugello Circuit la serie promossa dal Porsche Club Umbria segna un nuovo record ed è pronta per il primo round 2021 sabato 10 e domenica 11 aprile. Tutta l’adrenalina del monomarca con le Porsche stradali e da corsa chiamate a sfidarsi a colpi di giri veloci sarà trasmessa in diretta tv su Ms Motor Tv (canale 813 di Sky) e web streaming sui canali youtube e facebook del Gruppo Peroni Race, che organizza il weekend. Le tre gare del Porsche Club GT sono in programma domenica alle 9.00, 13.10 e 15.45.

Riconosciuto ufficialmente da ACI Sport, il monomarca nazionale conferma sette categorie con classifiche e premiazioni distinte e, oltre al promotore Diego Locanto, riparte con sette piloti dell’Emilia Romagna al via.

Fra questi spicca il nome di Carlo Manetti, il pilota ravennate campione in carica della categoria Sparco GT che torna con una 991 GT3 gen.I a difesa del titolo conquistato nel 2020.

Nella categoria “regina”, la DSW Cup 991, riservata alle Porsche 911 GT3 Cup da pista, riflettori puntati sulla gara-test pianificata dai fratelli modenesi Luca e Nicola Pastorelli, che proveranno la nuova e più estrema versione 992 in ottica impegni futuri.

Un battesimo di lusso per il Porsche Club GT. Tornando ai piloti ravennati, con ambizioni di vertice e le rispettive 911 ripartono Luca Ferranti nella categoria Goodyear GT3 RS e Marco Pellegrini nella Tubi Style GT3.

Due reggiani, invece, saranno protagonisti in Panta GT4 sulle Cayman: è un ritorno quello di Enzo Formato, vincitore a sorpresa sul bagnato di Vallelunga lo scorso anno anche a dispetto delle GT3; esordio nella serie, invece, per Marcello Ronzoni, pilota consolidato e volto molto noto nel panorama delle Porsche.

Il programma del Porsche Club GT al Mugello prevede 5 turni da 25 minuti. I due turni di sabato alle 13.40 e alle 17.45 sono di prove, mentre i successivi rappresentano le tre gare domenica alle 9.00, 13.10 e 15.45.

La classifica di ciascuna categoria scaturirà dalla somma dei due migliori tempi ottenuti nelle 3 sessioni di gara e un ulteriore punteggio premia il giro più veloce in assoluto (per tutte le info: www.porscheclubumbria.com sezione “Porsche Club GT”).

Calendario Porsche Club GT 2021: 10-11 aprile Mugello; 8-9 maggio Imola; 29-30 maggio Monza; 19-20 giugno Misano; 17-18 luglio Vallelunga.