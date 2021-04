Casola Valsenio. Palestra Comunale “Amleto Rossini”: proseguono i lavori di adeguamento sismico

In via di conclusione il primo stralcio dei lavori di adeguamento sismico della palestra comunale, che hanno come obiettivo la realizzazione di una struttura esterna tipo “esoscheletro” in acciaio.

Questa prima parte dell’intervento ha comportato la realizzazione dei micropali delle fondazioni, sui quali saranno ancorati i telai piani esterni al fabbricato, costituiti da strutture reticolari tubolari in acciaio a sezione circolare che daranno solidità sismica alla struttura esistente.

In attesa di conferma del finanziamento il secondo stralcio dei lavori, che permetterà di completare l’opera di adeguamento sismico della palestra: prevista la costruzione delle strutture reticolari di rinforzo in tubolare di acciaio, per dare consistenza alle pareti verticali e per consolidare il sostegno del tetto dell’edificio.