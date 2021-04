Ravenna. Consegnati al reparto di Ortopedia del Santa Maria delle Croci i televisori donati dall’Associazione Cuore e Territorio

L’Associazione Cuore e Territorio ritorna presso il reparto di Ortopedia dell’ ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e dopo la donazione della scala ortopedica ad angolo avvenuta il 19 marzo, per rendere meno greve la degenza e la riabilitazione dei pazienti ricoverati, isolati per il persistere della pandemia, fornisce una prima partita di televisori per sopperire alla momentanea mancanza in alcune camere del reparto.

“Cuore e Territorio – riferisce il presidente Morgese – è un’associazione di volontario a vocazione cardiologica e molto attenta alle esigenze sanitarie della città di Ravenna. E’ Nata nel 1997 e si rivolge ai cittadini con programmi di prevenzione e supporto della patologia cardiovascolare e medicina generale con modalità integrate tra mondo ospedaliero e territorio; promuove iniziative ed implementa strategie per la prevenzione ed il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare; sostiene progetti a tutela della prevenzione cardiovascolare e in generale della salute del cittadino; sostiene attività di strutture ed enti del SSN, mediante donazioni per attrezzature scientifiche e formazione, nonché tramite raccolta ed erogazione di fondi finalizzati alla realizzazione di progetti socio assistenziali; collabora con scuole, associazioni, gruppi, e istituzioni attuando campagne di informazione per responsabilizzare i giovani sulle tematiche di droghe, alcool, devianze giovanili, bullismo, cyber bullismo, in tutti i loro risvolti, dall’ambito penale a quello psicologico.”

Conclude il presidente esortando chiunque possa a donare, anche piccole cifre, sul conto corrente IT02F0627013100CC0000027952 che verranno utilizzate per gli scopi statutari.

I primi televisori sono stati consegnati al reparto di Ortopedia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci alla presenza del Direttore sanitario, dr.ssa Francesca Bravi, del Prof. Alberto Belluati, direttore di Ortopedia e della Capo Sala Ortopedia, Borghesi Laura. Per Cuore e Territorio, invece, era presente oltre al presidente il segretario Sandro Pati.