Al via il 31 maggio il nuovo sistema di raccolta porta a porta a Milano Marittima. Incontri online il 14 e 19 aprile

Per conoscere cosa cambia con il servizio di raccolta porta a porta a Milano Marittima, Hera e Comune di Cervia hanno organizzato, per il 14 e 19 aprile dalle ore 18.30 alle 20.00, due assemblee online per le utenze domestiche. Per seguirle da computer o tablet occorre andare sul sito www.gruppohera.it/direttaravenna , dove saranno pubblicate le informazioni per accedere agli incontri e l’aggiornamento sulle date di nuove assemblee.

Dai primi di aprile gli incaricati di Hera hanno iniziato la consegna a domicilio dei kit (contenitori e materiale informativo) per agevolare i cittadini nel nuovo sistema di raccolta domiciliare, che inizierà dal 31 maggio.

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare i numeri verdi gratuiti dedicati 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (attività) o scrivere alla mail dedicata differenziatacervia2021@gruppohera.it; per informazioni e segnalazioni si può consultare l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it.