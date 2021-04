Cervia On Air. Voto popolare per il logo della radio di comunità cervese

É partita la votazione pubblica di Cervia On Air, il progetto presentato da Mosaico Coop. con il sostegno della Legge Regionale Emilia-Romagna 15/2018 e del Comune di Cervia dedicato alla creazione di una radio di comunità come strumento di cittadinanza digitale.

Il progetto si sta articolando in tavoli aperti alla cittadinanza e in focus group, da cui sono emerse tre proposte di logo da dare alla futura radio. Ora saranno i cittadini di Cervia a scegliere, rispondendo ad un semplice questionario online reperibile al link: http://tiny.cc/VOTA-LOGO_RSC_Cervia e sulle pagine Facebook e Instagram di Cervia On Air . La proposta più votata diventerà il logo della radio, che si chiamerà Radio Social Coast

Sarà possibile votare fino a martedì 20 aprile alle 17. Il risultato sarà poi discusso in un Tavolo di negoziazione martedì 27 aprile alle ore 17 in diretta sulla piattaforma Zoom Meeting.

Chi volesse iscriversi agli incontri partecipativi può contattare Informagiovani Cervia o scrivere alla pagina Cervia On Air.