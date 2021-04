Omaggio pittorico del ravennate Giovanni Cassani a Ivan Simonini per i suoi studi danteschi

Il pittore ravennate Giovanni Cassani in segno di amicizia e stima ha reso omaggio a Ivan Simonini per i suoi studi danteschi (in occasione della seconda edizione del libro I mosaici ravennati nella Divina Commedia. Dagli ultimi Canti del Paradiso ai primi dell’Inferno in 111 visioni) con un dipinto in cui lo affianca a Dante e di cui gli ha fatto dono.

Nel dipinto (acrilico su tavola, cm 54×74, del dicembre 2020) è evidente l’approccio dell’artista, affettuoso e a un tempo ironico. Simonini è in veste di senatore romano in figura di Virgilio con Dante accanto. In realtà il personaggio principale dell’opera è Satana in persona che li caccia senz’altro entrambi, come indesiderati, addirittura dall’Inferno. Sia Dante sia il Simonini-Virgilio, dichiarati dal Demonio indegni persino del peggior supplizio infernale, cercano di darsi un tono facendo finta di niente. O forse in realtà tutti e due pensano: “L’abbiamo scampata bella!” Nella foto sotto, in casa Cassani, la consegna dell’opera.