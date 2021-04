Patrona di Ravenna. Giovedì 15 aprile la supplica alla Madonna Greca sul sagrato di Santa Maria in Porto

Giovedì 15 aprile cade la festa liturgica della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi ravennati. Come gli anni scorsi alle 12 monsignor Lorenzo Ghizzoni, insieme ai monaci paolini che reggono il Santuario, reciterà la Supplica alla Madonna Greca (composta dal cardinal Giacomo Lercaro) sul sagrato, come segno di benedizione e affidamento alla Patrona. Questo momento sarà trasmesso in diretta sul canale 14 di Teleromagna a partire dalle 11.50.

Sempre giovedì 15 alle 18.15 monsignor Ghizzoni celebrerà la Solenne Messa a Santa Maria in Porto concelebrata con i parroci e i sacerdoti della città e dei lidi ravennati.

Nel santuario è visitabile un’esposizione dal titolo “Vergine madre. La devozione a Maria nella Chiesa di Ravenna-Cervia commentata con la Divina Commedia” con immagini della Vergine venerate sul territorio (dalla Madonna del Sudore alla Madonna del Pino di Cervia) associate ai versi di Dante e ad antifone mariane.