Ravenna. Riapre la pista pedonale e ciclabile in Via Antico Squero

Sono in corso da questa mattina alcuni interventi di messa in sicurezza che consentiranno la riapertura, oggi, della pista pedonale e ciclabile di via Antico Squero, precedentemente chiusa nel tratto tra via Salona e via Montecatini. I lavori, realizzati di concerto con l’Amministrazione comunale, sono a cura della proprietà dell’immobile le cui condizioni non rendono sicuro il transito di veicoli e pedoni in assenza dei suddetti interventi di messa in sicurezza e dell’installazione di idonee barriere di protezione.

“Siamo consapevoli – dichiara il sindaco Michele de Pascale – che la chiusura della strada abbia comportato notevoli disagi per i cittadini e quindi siamo altrettanto contenti che si sia potuti arrivare ad un’intesa con il soggetto privato proprietario dell’immobile per ripristinare, per ora, il transito delle biciclette e dei pedoni. Il prossimo passo, che avverrà a breve, sarà quello della presentazione, da parte dello stesso, di un progetto che consenta la riapertura della strada anche al transito delle altre categorie di veicoli, ancorché con un restringimento localizzato della carreggiata al fine di consentire l’installazione di idonee barriere di protezione”.

Sempre oggi hanno avuto inizio i lavori per il ripristino della pista pedonale e ciclabile nel tratto di via Darsena in corrispondenza dell’intersezione con via Antico Squero. La chiusura di tale tratto di pista pedonale e ciclabile, spiegano dal Comune, si è resa forzatamente necessaria in relazione ai lavori di costruzione del nuovo cavalcaferrovia Ponte Teodorico per consentire la realizzazione della rotatoria temporanea presso l’intersezione fra via Darsena e via Antico Squero. Ora, a seguito dell’avvenuta conclusione dei lavori del nuovo Ponte Teodorico, è possibile la ricostruzione di tale tratto di ciclabile, ripristinando pertanto la continuità dell’intero percorso pedonale e ciclabile di via Darsena.