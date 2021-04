Con Soroptimist Club Ravenna e Università si parla di lavoro al femminile nel settore marittimo e portuale

Oggi, giovedì ore 18, sulla piattaforma Teams ( a questo link) si terrà un incontro on-line su “La valorizzazione del lavoro al femminile nel settore marittimo e portuale”

L’iniziativa è promossa dal Soroptimist Club di Ravenna in collaborazione con il Campus Universitario in occasione del conferimento della borsa di studio Soroptimist alla studentessa Ludovica Piscitelli. Con la borsa di studio del valore di 1500 euro il Soroptimist intende contribuire alla iscrizione di una giovane meritevole al Master in Diritto Marittimo, Portuale e della Logistica per favorire, attraverso la formazione universitaria, la valorizzazione del lavoro femminile.

Introduce la Presidente del Soroptimist club di Ravenna Cinzia Medri; coordina e modera Elena Fabbri – Presidente Campus Ravenna dell’Università di Bologna. Intervengono l’assessora del Comune di Ravenna con delega all’Università Ouidad Bakkali, la Presidente della Fondazione Flaminia, Mirella Falconi; la Direttrice del Master in Diritto Marittimo, Portuale e della Logistica, Prof.ssa Greta Tellarini, la Responsabile delle Relazioni esterne dell’Autorità di Sistema Portuale dott.ssa Gaia Marani, e infine la ragazza premiata, Ludovica Piscitelli.