FIAB Ravenna propone nuove ciclo-escursioni virtuali per ammirare i colori dei filari di frutteti in fiore

Da lunedì 12 l’Emilia-Romagna è tornata in zona arancione e Fiab Ravenna torna a proporre i percorsi del sabato in bicicletta in versione gpx scaricabile dal sito web .

“La tendenza in atto, in lieve miglioramento sul fronte della lotta alla pandemia, ci lascia ben sperare sulla prossima ripresa anche delle uscite ciclo-escursionistiche in gruppo – dichiarano da Fiab -. Il nostro programma è stato di fatto congelato, poiché non era possibile muoversi insieme e le uscite più strutturate avevano poca ragion d’essere se proposte solo in formato virtuale, per intenderci quelle che prevedono anche delle visite in luoghi di interesse. Confidiamo quindi di poter ripartire con il programma FIAB Ravenna di quest’anno forse già a maggio, se le disposizioni in vigore lo consentiranno: andare in bicicletta è bello durante tutto l’anno, ma chiaramente, con l’arrivo della bella stagione, abbiamo in calendario le uscite più lunghe, come ad esempio, l’anello dei Colli Euganei, una classica del cicloturismo in Veneto, la visita alla Rocca di Imola, la pedalata da Galeata alla diga di Ridracoli, per i più allenati”.

Il giro proposto da Fiab Ravenna per sabato 17 aprile è una pedalata primaverile alla portata di tutti: “percorso facile, su sterrato e strade a basso scorrimento, per ammirare la natura che si risveglia, i colori che si riaccendono. Le nostre campagne, dove la frutticoltura specializzata è un pilastro dell’economia, hanno un patrimonio in frutteti, ed è un piacere pedalare tra piccoli borghi e filari di frutteti in fiore dove sperimentiamo tutte le gradazioni dei dolori dal bianco al rosa al verde, per cogliere il messaggio della natura che riparte e ci trasmette sensazioni positive”.

Il percorso di circa 45 km, prima raggiunge Fosso Ghiaia passando da Classe, poi rientra verso San Pietro in Vincoli e Coccolia per poi concludersi convergendo di nuovo verso Ravenna. Come sempre è possibile scaricare il percorso dal sito di Fiab Ravenna e ad inviare le foto delle pedalate “insieme a noi” da pubblicare sui social dell’associazione. La traccia del percorso è presente anche su Google Maps a questo indirizzo 20210417 Fiori rosa