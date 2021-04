I vini Dop di Romagna “in pista” a Imola con il Consorzio Vini di Romagna e l’Enoteca Regionale

Arriva in regione il GP di Formula1, uno degli eventi sportivi in Italia più attesi dell’anno, e il Consorzio Vini di Romagna sarà presente, grazie alla collaborazione di Enoteca Regionale Emilia Romagna, per non perdere l’occasione di promuovere e valorizzare i vini DOP dei propri soci e con essi tutto il territorio. Gli occhi del mondo sportivo e motoristico, dal 16 al 18 aprile saranno puntati su Imola, dove all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si svolgerà la prima tappa europea del Campionato del Mondo 2021 di Formula 1.

Per i tre giorni, infatti, il Consorzio Vini di Romagna sarà impegnato in attività di promozione, facendo conoscere o riscoprire agli ospiti del circuito (giornalisti nazionali e internazionali e invitati istituzionali) tutto il valore e la qualità dei vini romagnoli.

«L’unico rammarico – sottolinea la Presidente del Consorzio Vini di Romagna, Ruenza Santandrea – è che anche in questo 2021, come accaduto nel 2020, anno che ha segnato il ritorno della F1 a Imola dopo oltre un decennio di assenza, l’evento non potrà essere partecipato appieno dai tantissimi appassionati dell’automobilismo, causa la pandemia da Coronavirus. Appassionati che avrebbero potuto trovare nei piaceri enogastronomici della nostra terra il completamento all’emozionante rombo dei bolidi in pista».