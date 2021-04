Portualità e logistica al centro degli incontri del giovedì del Propeller Club Port of Ravenna. “La parola agli operatori”

Ad oltre un anno dall’inizio della pandemia da SARS-COV-2 e del COVID-19, le conseguenze su tutti i comparti dell’economia internazionale e nazionale si fanno sempre più pesanti. Anche per il settore della portualità e della logistica la congiuntura economica si fa sempre più difficile.

“Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, con il patrocinio ed il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, ha deciso di organizzare una serie di incontri virtuali con cadenza periodica per continuare a tenere alta l’attenzione sulle attività del settore e mantenere salda la coesione della Comunità Portuale ravennate” dichiara il presidente del Propeller ravennate Simone Bassi.

Il format, che prevede una durata massima di un’ora, è in forma di dialogo aperto. L’idea è quella di consentire ai nostri Soci di dialogare tra di loro su alcuni temi di forte interesse. I temi proposti saranno introdotti da alcuni nostri Soci lasciando poi spazio agli interventi di tutti coloro che vorranno farlo.

Il programma:

GIOVEDI 15 APRILE 2021 ORE 18:00 – LA FERROVIA

Dialogo aperto con la partecipazione di:

Danilo Belletti, Presidente dell’ARSI (Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali) e Presidente di CONFETRA Emilia Romagna

Marco Migliorelli, Vice Presidente Nazionale di CONFETRA

Gino Maioli, Presidente di DINAZZANO PO S.p.a.

GIOVEDI 22 APRILE 2021 ORE 18:00 – IL MARE / CONTENITORI

Dialogo aperto con la partecipazione di:

Giannantonio Mingozzi, Presidente di TCR (Terminal Container Ravenna)

Milena Fico, Direttore Generale di TCR (Terminal Container Ravenna)

Norberto Bezzi, agenzia marittima LE NAVI-SEAWAYS S.r.l. (agente MSC)

GIOVEDI 29 APRILE 2021 ORE 18:00 – ENERGIA

Dialogo aperto con la partecipazione di:

Renzo Righini, Amministratore Unico di OMC S.c.r.l.

Franco Nanni, Presidente di ROCA (Ravenna Offshore Contractor Association)

Alberto Bernabini, fondatore ed Amministratore Delegato di Qint’x Holding S.r.l.

Oscar Guerra, Amministratore Delegato di Rosetti Marino S.p.a.

Altri incontri sono in corso di programmazione e vi saranno successivamente comunicati.

