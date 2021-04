Questione parcheggi a Faenza. Maiardi (Lega): servono nuove aree sosta in via Boschi

Giorgia Maiardi, consigliere comunale Lega a Faenza, questa oggi 15 aprile, ha depositato un’interrogazione avente ad oggetto la questione parcheggi.

“I residenti di Via Boschi da diverso tempo sottolineano la necessità di nuove aree da destinare a parcheggio in quanto, anche a seguito delle ultime edificazioni, gli spazi esistenti non sembrano essere più sufficienti per il ricovero di tutte le autovetture che abitualmente sostano in zona” spiega il consigliere comunale.

“Il parcheggio, come ben sappiamo, – prosegue Maiardi – è uno spazio appositamente progettato per tutti i cittadini affinché gli stessi possano parcheggiare i loro veicoli in sicurezza, con il fine di salvaguardare l’ordine pubblico e di evitare che un eventuale “abbandono” disordinato del mezzo produca dei disagi”.

“Ciò considerato, ho deciso di rivolgermi all’attuale amministrazione chiedendo loro quale sia l’intenzione in merito, ovvero se vi sia la possibilità di dare ascolto alle richieste dei residenti valutando la realizzazione di nuove aree di posteggio nel rispetto dei vincoli di varia natura presenti, anche mediante apposita variante allo strumento di pianificazione urbanistica vigente e da adottarsi, laddove non fosse già contemplata” prosegue.

“Questo perché – conclude Maiardi – il progetto dei parcheggi è oggetto di uno studio continuo, diretto a trovare soluzioni funzionali e organizzative per tutti i cittadini ma, soprattutto, deve essere in grado di garantire un ordinato ed efficiente sviluppo sul territorio”.