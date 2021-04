Slow Food Ravenna. Nasce una nuova comunità del cibo: “Pesca tradizionale a mano della vongola verace nostrana in pialassa”

Venerdì 16 aprile, alle ore 18.30, è in programma una diretta streaming per presentare l’avvio di una nuova comunità del cibo promossa dalla Condotta Slow Food di Ravenna: “la Comunità della pesca ravennate di mare e di valle”. La diretta sarà inserita sulla piattaforma di Slow Food Salone del Gusto-Terra Madre e si potrà vedere non solo in tutta Italia ma anche in tutto il mondo, ecco il link dell’evento: https://terramadresalonedelgusto.com/evento/due-chiacchiere-con-i-produttori-antonella-titone/

Condurrà l’incontro Cristiano Amato ed interverranno Mauro Zanarini, responsabile pesca della condotta, che aprirà la discussione a cui parteciperanno Paula Barbeito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità e coordinatrice internazionale di Slow Fish., Massimo Modanesi presidente del Co.Ro.Mo. Consorzio Romagnolo Molluschicoltori, Simone Dacunto direttore del Cestha-Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, Sauro Alleati presidente della cooperativa La Romagnola.

Cosa sono le comunità del cibo? Le comunità del cibo sono i nodi della rete internazionale di Terra Madre. Per “Comunità del Cibo” si intende un gruppo di persone che svolgono un ruolo attivo nel proprio sistema del cibo locale.

Le Comunità del Cibo condividono i problemi generati da un’agricoltura intensiva lesiva delle risorse naturali, da un’industria alimentare e da un modello di distribuzione che mirano all’omologazione dei gusti e mettono in pericolo l’esistenza stessa delle piccole produzioni, e ne rappresentano una valida alternativa. Le comunità possono essere formate da agricoltori, pescatori, allevatori, fornai, norcini, cuochi, educatori, insegnanti, studenti, giornalisti, tecnici, co-produttori, medici e associazioni che operano nell’ambito delle povertà e delle disuguaglianze.

Le comunità si impegnano per migliorare il sistema alimentare locale a partire dalla valorizzazione delle produzioni locali, con particolare attenzione alla conservazione della biodiversità agroalimentare e degli ecosistemi, per garantire uno sviluppo locale economico, culturale, sociale e ambientale, armonico e rispettoso degli equilibri naturali. Con la loro visione e i loro saperi lavorano per promuovere una nuova gastronomia, fondata sulla tutela della biodiversità, la protezione dell’ambiente e il rispetto delle culture e delle tradizioni locali. Le comunità del cibo promuovono la filosofia di Slow Food in tutto il mondo.

I soggetti che potrebbero aderire a questa nuova Comunità della pesca locale saranno le cinque cooperative dei pescatori (di valle e di mare), i tre negozi dei pescatori con vendita diretta del loro pescato all’interno del Mercato del pesce, il Cestha- Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, l’agenzia turistica Riviera Experience e alcuni ristoranti.

L’appuntamento è per le 18,30 e termine del collegamento alle ore 19,00 / 19,10. Ci si può collegare e fare domande alla pagina https://www.facebook.com/slowfoodravenna