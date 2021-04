“Voglia di crescere…voglia di connettersi”. Colloqui tra pedagogiste e genitori di bambini e bambine da 0 a 6 anni

Dal 19 al 27 aprile, il Coordinamento pedagogico del comune di Ravenna propone alle famiglie frequentanti i nidi e le scuole dell’infanzia dei colloqui individuali, nell’ambito del progetto “Voglia di crescere…voglia di connettersi”. Sarà un’occasione di dialogo, confronto e consulenza su temi di carattere educativo, che possono coinvolgere i genitori con figli e figlie nella fascia di età 0-6 anni.

“Le famiglie in questo periodo vivono una situazione di difficoltà e incertezza per la pandemia: preoccupati per la salute propria e dei figli, divisi fra i compiti di cura e di lavoro, con l’appoggio organizzativo dei Servizi per l’infanzia, ma che, a causa delle sospensioni, può risultare non costante – spiegano dal Comune -. Per questo, in tale contesto può sorgere il bisogno di confrontarsi, di esprimere i propri timori o perplessità, in uno spazio dedicato come può essere lo “sportello pedagogico”. Per richiedere un appuntamento, basterà inviare una mail alla pedagogista del proprio nido/scuola e il genitore interessato riceverà il link per collegarsi e svolgere il colloquio.

Il calendario

Lunedì 19 aprile, colloqui disponibili per: (nidi) Corte dei Bimbi e Polo Lama Sud; (Scuole dell’Infanzia) Dario Missiroli, Il Pettirosso, Le Ali e Polo Lama Sud. Pedagogista di riferimento: laurapettinari@comune.ra.it

Martedì 20 aprile, colloqui disponibili per: (nidi) A. Monti e Le Margherite; (Scuole dell’Infanzia) I Folletti, Fusconi, Peter Pan e Felici Insieme. Pedagogista di riferimento: bvisani@comune.ra.it

Mercoledì 21 aprile, colloqui disponibili per: (nidi) Garibaldi e Lovatelli; (Scuole dell’Infanzia) Garibaldi, Mani Fiorite e G. e A. Monti. Pedagogista di riferimento: gfranchi@comune.ra.it

Giovedì 22 aprile, colloqui disponibili per: (nidi) Il Veliero; (Scuole dell’Infanzia) Il Gabbiano, Il Veliero, I Delfini, L’Airone e Villa dell’Albero. Pedagogista di riferimento: marapetrini@comune.ra.it

Lunedì 26 aprile, colloqui disponibili per: (nidi) Rasponi, Pavirani e Il Grillo Parlante; (Scuole dell’Infanzia) Mario Pasi, Il Grillo Parlante e Freccia Azzurra. Pedagogista di riferimento: mmuolo@comune.ra.it

A conclusione del percorso, il 27 aprile alle 17.30, la professoressa Alessandra Gigli, docente di Pedagogia della famiglia dell’Università di Bologna, terrà un incontro sul tema “Oltre l’emergenza. Sguardi pedagogici su infanzia, famiglie, servizi educativi“. Il link per collegarsi all’evento è il https://call.lifesizecloud.com/8710196 che sarà attivato poco prima dell’incontro.