Donare libri all’Anpi di Mezzano per una libreria all’interno dei “Vagoni alla memoria”: nuova iniziativa di Cuore e Territorio

Prosegue il progetto “un mondo letterario”, grazie all’opera dell’associazione ravennate Cuore e Territorio.

“Ieri, 16 aprile, nell’area verde di Mezzano all’interno del parco pubblico, nei pressi dell’arena in cui si svolgono gli spettacoli estivi, i delegati di Cuore e Territorio Massimiliano Rizzardi e Marcello Iervolino – afferma il presidente Morgese – hanno incontrato Gianstefani Medarda e Olindo Antonellini dell’ A.N.P.I. a cui hanno donato, per contro dell’Associazione, numerosi libri per contribuire all’allestimento di una libreria all’interno dei “Vagoni alla memoria e al progresso”: monumenti, lastre commemorative, lapidi, steli e cippi riferiti alla prima e seconda guerra mondiale e riguardanti persone e fatti il cui ricordo, per non dimenticare, è stato fissato sulle Pietre della Memoria dalle istituzioni e dalle singole comunità locali”.

“Una significativa attenzione al territorio – conclude Cuore e Territorio – per contribuire ad evitare che zone di aggregazione importanti per la città, luoghi pubblici, verdi e della Memoria possano essere oggetto di degrado, così intaccando il “cuore” dei cittadini. Per poter donare libri potete contattarci al 3288059443: parti con un libro, ti aspettiamo al vagone“.