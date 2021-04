Mercatino dell’antiquariato in centro a Ravenna: appuntamento sotto i portici di via Corrado Ricci

Con il passaggio in zona arancione, sabato 17 e domenica 18 aprile torna il Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato Città di Ravenna, che si svolge il terzo sabato e la domenica successiva di ogni mese dalle 8 alle 20 nella cornice del centro storico e più precisamente nell’ambito dei portici di via Corrado Ricci e via Gordini, in piazza Garibaldi, piazza Einaudi e via Diaz.