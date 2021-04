Premio “Word press photo” al fotografo lughese Lorenzo Tugnoli

Il fotografo lughese Lorenzo Tugnoli si è aggiudicato il primo premio in “Spot news” (categoria Storie) nel concorso fotografico “Word press photo 2021” per il suo foto-racconto “Port Explosion in Beirut” sulla tragica esplosione al porto di Beirut. Tugnoli, che vive nella capitale libanese dal 2015, assistette in diretta all’esplosione al porto e alla conseguente devastazione.

“La mia storia sull’esplosione del porto di Beirut è stata premiata al primo posto nella categoria Spot News Stories della World Press Photo – ha scritto Tugnoli sul proprio profilo facebook -. I familiari delle vittime sono ancora in attesa di giustizia e il paese si riprende ancora dai postumi di questo terribile evento. Questo è un grande riconoscimento del mio lavoro qui in Libano e speriamo che gli eventi dello scorso agosto non siano dimenticati”.

Classe 1979, Tugnoli è nato a Lugo. Dopo gli studi al liceo scientifico e all’università di Bologna, si è trasferito in Afghanistan – a Kabul – dove ha iniziato a lavorare a fianco di alcuni fotografi di fama internazionale. Nel 2015 si è trasferito a Beirut, in Libano.

Nel 2019 ha vinto il Premio Pulitzer per la Fotografia (Feature Photography) e due World Press Photo: nel 2019 (categoria General news) e nel 2020 (categoria Contemporary issues).

https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2021/41394/1/Lorenzo-Tugnoli?fbclid=IwAR3nFBh8DPmZFnhj55oraSioqv3BpyD-C1-TNH8rp8duxSi2uMxzq0rQ9Sg