Se questo non è un Ufo, oggetto volante non identificato, che cos’è?

Vorrei, gentilmente, sottoporre alla Vs. attenzione, per una approfondita analisi, il filmato che è stato girato da mia moglie. Il giorno 8.04.2021, mia moglie, alle ore 17,29, a Faenza, Via Convertite, attratta dalla forma particolare delle nuvole, riprendeva, in modo casuale, il cielo non accorgendosi dell’oggetto che transitava in quel momento. Solo in serata, a casa, dopo aver visionato il video ci siamo resi conto che c’era questo oggetto che sfrecciava da sud a nord e che ad un certo punto ruotava di circa 180° emettendo un fascio di luce per poi scomparire.

Da un primo studio abbiamo dedotto che effettivamente l’oggetto è comparso all’improvviso senza emettere alcun suono e senza che nessuno se ne rendesse conto e che dopo un’autonoma traiettoria e una rotazione su se stesso con l’emissione di un fascio di luce è sparito.

Da notare le due differenti velocità: movimento dello smartphone per la ripresa, attraversamento dell’oggetto ad una notevole velocità.

Ringraziandovi anticipatamente vogliate gradire i miei più cordiali saluti.

Giuseppe Della Volpe – Faenza

Non siamo esperti di questo genere di avvistamenti e quindi non siamo in grado di fare nessuna approfondita analisi. Ma pubblichiamo volentieri il suo documento come curiosità. Altri saranno in grado di valutare molto meglio di quanto possiamo fare noi.

LA REDAZIONE