Lo sportello del sorriso ringrazia il Mercato dell’usato di Villanova di Bagnacavallo per la solidarietà

L’associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV attraverso il suo presidente Charles Tchameni Tchienga esprime la propria gratitudine ringraziando il gruppo dei commercianti del mercato dell’usato di Villanova di Bagnacavallo per la donazione del vestiario ricevuto presso il nostro sportello del sorriso di via Grado 30 in Ravenna.

Ad accogliere pomeriggio il signor Ennio con il prezioso don fatto appunto dai commercianti dell’usato di Villanova di Bagnacavallo sono state le signore Maelle Gladis Nambou e Stephanie Tchameni, due volontarie attive appunto della Onlus Il Terzo Mondo ODV.

È una donazione che non soltanto ci ha toccato moltissimo ma che ci consentirà anche di migliorare la qualità del pacco indumenti che due volte alla settimana consegniamo alle 180 famiglie che frequentano il nostro sportello del sorriso – Grazie a questa donazione e ad altre donazioni che quotidianamente riceviamo praticamente da tutta la Romagna, in particolare da Ravenna abbiamo la possibilità di poter dare e coltivare il sorriso ai centinaia di bambini e bambine che frequentano il nostro sportello del sorriso regalando loro vestiti, giocattoli, apparecchiature ed accessori vari adatti alla loro situazione.

Colgo l’occasione per ricordare alla cittadinanza che per le donazioni in oggetto e per le informazioni, lo sportello del sorriso di via Grado 30 Ravenna, seguendo il calendario scolastico di ogni anno in corso, è aperto al pubblico tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Per chi volesse condividere insieme a noi la nostra missione caritativa sostenendoci finanziariamente, è possibile effettuare un bonifico bancario su conto corrente: