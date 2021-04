Perseguita la ex e minaccia di sfregiarla con l’acido: arrestato stalker a Cervia

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato un giovane ravennate per stalking.

I FATTI

Il ragazzo non aveva accettato la fine della relazione sentimentale con una sua coetanea e continuava ad inviarle messaggi, anche sui suoi profili social, e a chiamarla. Questi messaggi e telefonate, più di una volta si erano tradotti in vere e proprie minacce, rivolte alla ex fidanzata. Nello specifico le aveva chiesto di non frequentare nessuno e di non postare altre foto su instagram. Era arrivato inoltre a controllarle il numero dei contatti memorizzati nel telefono. Infine, le aveva promesso che le avrebbe sfigurato il viso con del liquido.

Mercoledì mattina l’epilogo. Il ragazzo si era recato a scuola ma ad aspettarlo c’erano i carabinieri dell’aliquota radiomobile che lo hanno arrestato.

Attualmente si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. L’indagato, in sede di convalida, ha ammesso gli addebiti contestatigli. Il giudice ravennate, al termine dell’udienza, ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.