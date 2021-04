Il Lions Club Dante Alighieri dona una tv alla Casa Circondariale di Ravenna

Il Lions Club Dante Alighieri, Presidente Giorgio Palazzi Rossi, ha donato un TV 55 pollici alla Casa Circondariale di Ravenna. L’ esigenza è stata avanzata dal Direttore della Casa Circondariale Dott.ssa Carmela De Lorenzo, per consentire l’allestimento di una sala formativa destinata al personale che opera all’interno. La promozione della formazione del personale in rete , resasi necessaria secondo le norme legate alla pandemia, è stata così potenziata ed è proseguita in ambiente idoneo e con adeguatezza di supporti tecnologici.

“Ringrazio a nome mio e del personale della Casa Circondariale il Presidente e i soci del Lions Dante Alighieri – ha dichiarato Il Direttore Carmela De Lorenzo -per aver accolto ancora una volta con estrema sensibilità la mia richiesta. Un ringraziamento particolare per il tempestivo intervento i soci Franco Saporetti e Giovanni Naccarato che hanno recepito immediatamente la richiesta facendosi portavoce con il Presidente e tutti i Soci ai quali esprimo gratitudine per il sostegno di sempre e per essere stati preziosi al mio fianco in tutti questi anni.”