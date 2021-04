Faenza. Biblioteca Diocesana G. Cicognani inventa l’app per prenotare il proprio posto nelle aule studio

Un’app per prenotare il proprio posto, in sicurezza, in biblioteca. In concomitanza con la riapertura delle sale studio è stata presentata a Faenza lunedì 19 aprile #iostudioinbiblioteca, l’app che mette in contatto studenti e biblioteche… senza contatto fisico, ottimizzando al meglio tempi, spazi e ingressi contingentati. A ideare questo nuovo strumento è stata la Biblioteca Diocesana G. Cicognani, che si è avvalsa della collaborazione della Colan srl e dell’agenzia faentina Studioin3, con l’obiettivo di permettere agli studenti di tornare a frequentare gli spazi del Seminario Diocesano. A usufruire delle opportunità dell’app è anche la Biblioteca Comunale di Faenza, ma tanti altri istituti culturali in futuro potranno appoggiarsi a questa tecnologia.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato mons. Mario Toso, vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana; mons. Michele Morandi, rettore del Seminario Pio XII; il sindaco di Faenza, dott. Massimo Isola; la dirigente del Settore Cultura, dott.ssa Benedetta Diamanti; la direttrice della Biblioteca Manfrediana, dott.ssa Daniela Simonini e il vice direttore della Biblioteca G. Cicognani, dott. Giovanni Gardini.

Un’app innovativa per garantire lo studio in sicurezza

Tra le tante realtà colpite dalla pandemia di Covid-19 ci sono state le biblioteche, e soprattutto quelle dotate di sale studio. Con la chiusura prima e gli ingressi contingentati poi, andare a studiare fuori casa non è mai stato così difficile. E se esistesse un modo per superare il problema? È nata così #iostudioinbiblioteca, l’app gratuita che consente di prenotare il turno in sala studio con pochi semplici passaggi.

#iostudioinbiblioteca è un’app della Biblioteca Diocesana G. Cicognani sviluppata in collaborazione con Studioin3, un giovane studio di comunicazione di Faenza. Il desiderio dei gestori della biblioteca era consentire nuovamente agli studenti di accedere alle sale messe a disposizione. Per semplificare le procedure relative a ingressi contingentati e tracciamento dei contatti, la Biblioteca G. Cicognani ha pensato a un sistema intelligente di prenotazione. Con #iostudioinbiblioteca, gli studenti possono prenotare la propria postazione in sala studio da remoto, così da accedere in modo regolato alla biblioteca, usufruendo degli spazi solo nel momento in cui ne hanno bisogno. Al contempo, la biblioteca può monitorare in modo dettagliato gli accessi, contingentando il flusso degli utenti in base alle normative anti-Covid e tracciando in modo incrociato le presenze.

Oltre alla Biblioteca G. Cicognani, l’app è già fruibile anche dalla Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza.

Come funziona

La prenotazione avviene tramite l’app scaricata sullo smartphone e l’accesso in biblioteca è velocissimo grazie alla tecnologia NFC (Near-Field Communication). Scaricando l’app bastano 4 semplici passaggi per prenotare: 1 – Si seleziona la Biblioteca; 2 – si seleziona un’aula; 3- si seleziona il giorno; 4 – si seleziona l’orario. Una notifica confermerà l’avvenuta prenotazione. Arrivati in biblioteca si effettuerà l’accesso tramite tecnologia NFC, avvicinando lo smartphone all’apposita torretta, e lo stesso per l’uscita. Inoltre, il sistema consente l’accesso sicuro anche per chi non dispone di smartphone con tecnologia NFC: l’utente potrà infatti prenotare da remoto ed eseguire il check-in tramite un rapido passaggio presso la reception.

#iostudioinbiblioteca è disponibile per dispositivi iOs e Android.

Scaricala subito e torna in biblioteca