Il Popoli Pop Cult Festival di Bagnara di Romagna spostato ad agosto per realizzarlo dal vivo

Gli organizzatori del Popoli Pop Cult Fest di Bagnara di Romagna, il seguitissimo festival interculturale che da anni anima il paese della Bassa lughese con spettacoli e stand gastronomici da tutto il mondo, non salterà quest’anno l’appuntamento dal vivo, come accaduto nel 2020, travolto dalla diffusione della pandemia.

L’annuncio viene direttamente dall’organizzazione: “Anche quest’anno, per la situazione attuale della pandemia, non potremo organizzare e realizzare il nostro festival a fine giugno, nella sua data tradizionale. L’anno scorso, colti di sorpresa dallo sviluppo della pandemia, abbiamo deciso di realizzare la versione web: Popoli Web. Non molliamo e vogliamo mantenere vivo questo nostro bellissimo evento di pace e umanità, pertanto, abbiamo deciso di spostarlo a fine agosto”.

La tredicesima edizione di Popoli pop Cult festival avrà quindi luogo dal 26 al 29 agosto in versione limitata, con il suo carattere e formato originale. Il dettaglio del numero di stands, l’organizzazione e le norme di sicurezza necessarie al rispetto del controllo della pandemia a livello nazionale, ve le comunicheremo nel corso dei prossimi mesi.

Speriamo di ricevere ancora forte il vostro sostegno