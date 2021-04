Laboratorio Aperto di Ravenna: alla scoperta delle potenzialità della Mindfulness

Le attività formative del Laboratorio Aperto di Ravenna continuano con quattro appuntamenti gratuiti che esplorano le potenzialità della mindfulness applicata ai contesti lavorativi. Tutti gli incontri si svolgeranno di martedì dalle 18 alle 19.30.

20 aprile: Cos’è la Mindfulness e perché è una “collega” indispensabile nel nostro lavoro. Partendo dal presupposto che la consapevolezza è un’abilità che si sviluppa con la pratica, in questo primo appuntamento si vedrà in modo teorico cosa si intende con il termine Mindfulness, la sua origine e le sue applicazioni;

27 aprile: Mindfulness e gestione dello stress . Si vedrà come valutare individualmente i fattori di stress e le strategie di gestione possibili. Imparare a discernere e conoscere l’esperienza stressante aiuta a mantenere una mente chiara e serena a fronte delle difficoltà. Si affronteranno tecniche di consapevolezza attraverso esercizi formali di pratica di mindfulness.

4 maggio: Leadership consapevole. L’importanza di recuperare dall’agenda un tempo utile per restare in ascolto è d’aiuto per liberare la creatività e avere una visione più neutra e definita del lavoro e del suo ambiente. Attraverso brevi esercizi si sviluppa consapevolezza e attenzione, si aumenta la conoscenza di sé e si riconoscono abitudini mentali e processi cognitivi non più salutari.

11 maggio: Strategie utili per un vero “Smart working”. Un lavoro diventa agile quando rimaniamo in contatto con noi stessi in tutte le occasioni. L’importanza di riconoscere bisogni e limiti, imparare a rimanere ancorati agli obiettivi senza negare le intenzioni individuali di ben-essere sono passaggi fondamentali. Si affronterà una lezione pratica che invita a sviluppare presenza e gentilezza.

Docente: Manuela Galassi

Libera professionista si occupa di counseling individuale e formazione. Diplomata nel 2006, attraverso percorsi di gruppo propone in particolare il protocollo scientifico Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) o percorsi ispirati allo stesso. Istruttrice riconosciuta dall’Associazione Italiana Mindfulness di Milano attraverso il movimento consapevole ispirato allo Yoga e al Mindfulness Yoga®, è insegnante riconosciuta Yoga Alliance 250h.

I webinar sono realizzati da Laboratorio Aperto di Ravenna. Laboratorio Aperto di Ravenna è finanziato dai Fondi Europei della Regione Emilia Romagna – Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti.

