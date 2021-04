Open day personalizzato per scoprire l’Istituto di studi musicali “G. Verdi” di Ravenna

Avere le idee chiare sul proprio futuro sin dagli anni del liceo non è sempre facile. Per questo, l’Istituto superiore di studi musicali “G. Verdi” di Ravenna apre le porte per una visita personalizzata alla struttura, offrendo l’occasione di immergersi nel mondo della musica, di scoprire i corsi formativi e di conoscere insegnanti e allievi dell’accademia, solo su appuntamento.

Studiare presso l’Istituto “G. Verdi” significa – spiegano dall’Istituto – acquisire una formazione di prestigio professionalizzante nel panorama culturale e artistico. Si tratta, infatti, di un’istituzione Afam (Alta formazione artistica e musicale) specializzata nell’insegnamento di pianoforte e strumenti a percussione, strumenti a fiato e a corde, così come negli indirizzi di canto, composizione, musica applicata e nuove tecnologie.

Il ricco percorso formativo di questo Istituto è allineato a quello universitario. Infatti, il ciclo di studi si articola in un primo triennio, con il quale si ottiene il diploma accademico di 1° livello e un successivo biennio, che si conclude con il diploma accademico di 2° livello.

Fra i principali sbocchi professionali – aggiungono dal Verdi di Ravenna – emergono la carriera di strumentista solista o in gruppo, quella di direttore e direttrice orchestrale, ma anche la carriera di insegnante. Per colmare l’assenza di licei musicali sul territorio, l’Istituto offre anche il Percorso propedeutico triennale destinato a studenti e studentesse non ancora diplomati, che necessitano di acquisire le competenze necessarie all’accesso al ciclo di studi accademico.

L’accesso ad entrambi i percorsi formativi – accademico e propedeutico – è regolato sulla base dei risultati al test d’ingresso. L’Istituto è in via di Roma 33 a Ravenna. É possibile scoprire tutto ciò che l’Istituto offre e organizzare una lezione di strumento con professionisti del settore, richiedendo la propria visita ai seguenti recapiti: telefono0544 212373/212069, www.istitutoverdi.ra.it, Instagram @issmgverdi, Facebook @ISSMVerdiRavenna, mail segreteria istverdi@comune.ra.it.