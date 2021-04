Al Los Angeles Italia Film Fest il film “Extraliscio – Punk da balera”

Oggi, 20 aprile, verrà proiettato al Los Angeles Italia Film Fest (https://www.losangelesitalia.com/) il film di Elisabetta Sgarbi “Extraliscio – Punk da balera”. La proiezione avrà luogo nel prestigioso cinema di Hollywood CL Chinese Theatre alle ore 4pm GMT-7 (1 di notte in Italia), dove in questi giorni vengono proiettati molti importanti film italiani di registi del calibro di Garrone, Rosi, Salvatores, i fratelli D’Innocenzo.

“EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” è il film di Elisabetta Sgarbi dedicato al gruppo Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola.

Il film è già stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia e al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Ha ricevuto il Premio SIAE per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi, e il Premio FICE (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) a Mantova. Arriverà al cinema distribuito come evento da Nexo Digital nella primavera/estate 2021.