L’associazione Fight Club dona giochi e materiale al reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Ravenna

Anche quest’anno, nonostante le tante difficoltà, il Fight Club ha voluto fare la propria parte. Continua infatti il progetto “Charity Fight” una serie di eventi dedicati alla solidarietà a cura dello staff e degli associati del Fight Club (associazione sportiva dilettantistica con sede in Via Sergio Cavina 27/A, presso il centro commerciale San Biagio).

Nell’anno sportivo 2020/2021 sono stati due gli eventi organizzati, manifestando così il forte senso di appartenenza della comunità ravennate: un tema sempre presente nei pensieri del presidente Vito Durante.

Dopo i doni consegnati in occasione del Natale 2020 alla Comunità Maria Immacolata di Massa Lombarda, è arrivato il momento di sostenere il reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Ravenna.

Lunedì 19 aprile 2021 una rappresentativa del Fight Club, capitanata dal Vice Presidente Luca Durante e dal giovane karateka Thiago Fragorzi (classe 2011), si è recata presso la palestra della fisioterapia pediatrica per consegnare giochi e materiale per l’attività riabilitativa dei bambini.

Il comitato di accoglienza, che rappresentava la struttura pubblica, era composto da: il direttore dell’unità operativa, Dott.ssa Valeria Savoia; la fisiatra Dott. ssa Lara Mancini; la coordinatrice, Dott.ssa Valentina Genovese; la responsabile inf. di dipartimento, Dott.ssa Samantha Sacchetti. Inoltre, presenti anche le fisioterapiste: Monica Zanzi, Maura Ricci, Paola Piccinini e Loredana Pezzuto.

“Donare è sempre una buona idea”: questo è il nobile obiettivo che il Fight Club si è posto sin dall’inizio della propria storia e di questa meravigliosa avventura.

Un piccolo grande gesto per aiutare chi, in questo particolare momento storico, si trova in difficoltà ma anche un modo per insegnare agli atleti più giovani il valore della condivisione e del supporto verso chi ha più bisogno.