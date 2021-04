Oro e bronzo per il Circolo della Spada Cervia nella seconda giornata di gara Qualifiche Regionali

Qualifiche Regionali nella spada maschile per il Circolo della Spada Cervia – Mi.Ma. nella Cat. Cadetti, BRONZO per Edoardo Dell’Accio, al 9* posto Enrico De Pol, 14* Matteo Rossi, a seguire Mattia Casadei e Luca Bonduá.

Nella seconda giornata di gara Qualifiche Regionali nella spada maschile Cat. Giovani, strappano il PASS Matteo Rossi che si classifica al 5* posto ed Enrico De Pol al 12* posto, Edoardo Dell’Accio alla 25^ posizione, a seguire Mattia Casadei, Luca Bonduá. Matteo Galassi non ha dovuto disputare la gara di Qualificazione Regionale della Cat. Cadetti e Giovani di SPM, in quanto già qualificato in entrambe le categorie ed inserito nella lista d’Interesse Nazionale.

ORO nel fioretto femminile per Beatrice Fava, Cat. Giovani, conquista la DOPPIETTA D’ORO nella spada e nel fioretto e si aggiudica la DOPPIA qualifica, giovane atleta in ottima performance sportiva. Brava Martina Ascenzi per aver affrontato due gare consecutive di sciabola femminile nella Cat. Cadette e Giovani.

Nel frattempo Francesco Delfino e Ginevra Carrozza erano impegnati per puro allenamento rispettivamente nelle gare di spada – fioretto maschile e femminile nel Friuli Venezia Giulia al Trofeo denominato “1* Trofeo Internazionale di Fioretto e Spada Libertas Scherma Vittoria“ svoltosi a Lignano Sabbiadoro rispettivamente il 17-18 aprile tornano a casa soddisfatti da questa trasferta d’allenamento con buone prestazioni.