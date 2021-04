“Siamo nati per camminare”: in Bassa Romagna Riprende la campagna per la mobilità sostenibile sui percorsi casa-scuola

Riprende anche in Bassa Romagna “Siamo nati per camminare”, la campagna regionale per la mobilità sostenibile sui percorsi casa-scuola.“Siamo nati per camminare” è una campagna promossa dall’Area Educazione alla sostenibilità di Arpa Emilia-Romagna che si svolge ogni primavera, ideata e coordinata dal Ceas Centro Antartide con la collaborazione dei Genitori Antismog di Milano, alla quale i Comuni della Bassa Romagna aderiscono da tempo con il proprio Ceas.

Le azioni sui percorsi casa-scuola, per le quali l’Unione si avvale del supporto del centro studi Antartide di Bologna, esperto di questi temi, interesseranno 63 classi delle scuole primarie dei Comuni dell’Unione e sono finalizzate a incentivare forme di mobilità sostenibile.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sul sito del Ceas Bassa Romagna.