Bagnacavallo. Villanova: annullata la data di maggio della nuova mostra mercato di primavera

In considerazione delle attuali disposizioni dovute all’emergenza sanitaria, l’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri ha deciso di annullare il primo dei due appuntamenti di Rabòj-mostra mercato di primavera, previsto domenica 2 maggio a Villanova di Bagnacavallo. Al momento viene confermata pertanto, salvo ulteriori disposizioni, la sola giornata di domenica 6 giugno.

Il nuovo progetto prenderà il posto del celebre, tradizionale mercatino primaverile La soffitta in piazza e con nuove modalità ne conserverà lo spirito di evento pensato per la valorizzazione dell’artigianato, del territorio e della filosofia del riuso. Rabòj è un termine dialettale locale che un tempo indicava lo scarto della lavorazione delle erbe palustri e che si lega a questa nuova veste della mostra mercato volta sempre al riutilizzo e al recupero, invitando ad acquisti sostenibili e creando un circolo virtuoso per dare nuova vita alle cose.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo. Sono ancora aperte le prenotazioni per la data del 6 giugno e chi è interessato a partecipare può trovare il modulo di richiesta e il regolamento sul sito www.erbepalustri.it.

Per ulteriori informazioni: 0545 47122

erbepalustri.associazione@gmail.com