Lugo. Procedura aperta per la concessione in Gestione del Palazzetto dello Sport di Via Sabin

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per conto del Comune di Lugo ha aperto una procedura per la concessione in gestione del palazzetto dello sport di via Sabin.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 17 maggio alle 13, mentre il 18 maggio alle 9 presso la sede dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Sala Appalti, a Lugo, ci sarà l’apertura telematica della documentazione amministrativa mediante collegamento al link http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. La base d’asta è di 60mila euro all’anno + Iva (contributo del Comune al gestore).

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi al Servizio Appalti e Acquisti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai numeri 0545 38597 o 0545 38533, oppure alla mail appalti@unione.labassaromagna.it. Il bando completo è disponibile su www.labassaromagna.it, alla sezione Bandi di gara.